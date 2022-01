Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkrs. KN) Wohnsitzloser erliegt Folgen eines Brandes

Singen (ots)

Ein 43 Jahre alter Wohnsitzloser erlag am Donnerstagmorgen in der Hauptstraße an den Folgen eines Brandes in einem Kellerraum. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass er an einer Rauchgasvergiftung gestorben ist. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernommen, nachdem der Brand gegen 7 Uhr gemeldet worden war und die Feuerwehr in dem stark qualmenden Untergeschoss den leblosen Mann entdeckt hatte. Wie derzeit bekannt, dürfte der aus Polen stammende Mann dort in dem Wohnblock mit einem Cafe aus noch nicht genau bekannten Gründen Quartier bezogen und eine elektrische Heizdecke benutzt haben. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass es durch einen technischen Defekt in den Morgenstunden zu einem Brandausbruch kam. Der entstandene Schaden am Gebäude und Inventar wird von der Polizei auf 20.000 Euro geschätzt. Neben der Polizei, die mit mehreren Streifen vor Ort kam, waren auch die Feuerwehr Singen mit 35 Einsatzkräften und neun Fahrzeugen und der Rettungsdienst ebenfalls mit neun Fahrzeugen und 19 Sanitätern angerückt. Während des Einsatzes kam es zu Verkehrsbehinderungen, vornehmlich im Bereich Hauptstraße und Ekkehardstraße. Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats Konstanz zu den Hintergründen des Aufenthalts des Mannes und genauen Todesursache dauern noch an.

