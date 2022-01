Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fluorn-Winzeln, Lkrs. RW) Telefonbetrügerin versucht Seniorin zu überlisten

Fluorn-Winzeln (ots)

Eine Telefonbetrügerin hat am Mittwochabend versucht, eine 86-jährige Frau zu überlisten. Sie ließ sich aber von der falschen Polizistin, die sich als Frau Maier vom Polizeirevier Schramberg ausgab, nicht überlisten. Die unbekannte Betrügerin gaukelte ihr vor, dass sich in der Nähe von ihrem Wohnort ein Einbruch in ein Haus ereignet hätte und dort die Polizei dort nun eine Liste weiterer Einbruchsobjekte gefunden hätte. Die Seniorin ließ sich jedoch von den Schilderungen der falschen Polizistin nicht beeindrucken und legte auf. Nach wie vor registriert die echte Polizei immer wieder Anrufe von angeblichen Polizisten bei meist älteren Telefonanschlussinhabern. Die Polizei rät, bei solchen Anrufen nach wie vor immer vorsichtig zu sein und sich nicht unter Druck setzen zu lassen. Keinesfalls sollte Auskunft über persönliche Verhältnisse gegeben oder gar Bargeld oder Wertsachen übergeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell