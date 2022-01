Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkrs. RW) Polizei sucht nach Unfall BMW-Fahrer

Sulz/Bergfelden (ots)

Die Polizei Sulz sucht den Fahrer eines schwarzen 3er-BMW-Kombi, der am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr von Bergfelden Richtung Sulz gefahren ist und im Ausgang einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn kam. Eine entgegenkommende 34-Jährige musste mit ihrem Mercedes-SUV so weit nach rechts ausweichen, so dass sie die Leitplanke streifte. An ihrem Auto entstand nach Schätzung der Polizei ein Schaden in Höhe von 8000 Euro. Der BMW-Fahrer, der während der Fahrt offenbar geraucht hatte, fuhr davon. Hinweise nimmt die Polizei Sulz unter Telefon 07454 92746 entgegen.

