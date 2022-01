Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkrs. KN) Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Stockach (ots)

Über 5000 Euro Schaden ist am Mittwoch bei einem Unfall auf der B131 an der B98-Anschlusstelle "Stockach-West" entstanden. Eine 74-jährige in ihrem Mercedes-Cabrio, die gegen 17 Uhr aus Richtung Wahlwies kam, hatte sich an der Einmündung in die Bundesstraße zunächst auf der rechten Spur eingeordnet. Als die dortige Ampel auf Grün schaltete, wollte sie noch vor einem Lastwagen den Fahrstreifen wechseln, der auf der Linksabbiegespur stand, sich aber schon in Bewegung gesetzt hatte. Hierbei kam es aber zu Zusammenstoß. Es blieb aber beim Sachschaden. Die Frau wurde von der Polizei verwarnt.

