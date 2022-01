Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkrs. KN) Mann bei Auseinandersetzung verletzt

Radolfzell (ots)

Ein 50 Jahre alter Mann ist von Mittwoch auf Donnerstag bei einem Streit mit einem 44-Jährigen in der Schlesierstraße verletzt worden. Die Polizei musste nachts gegen 1 Uhr deswegen mit zwei Streifenbesatzungen eingreifen. Warum es genau zu der Auseinandersetzung in der Wohnung einer 49-jährigen Frau gekommen war, steht noch nicht fest. Beide Streithähne waren jedoch erheblich alkoholisiert. Der Ältere hatte jedoch tiefe Schnittwunden am Kopf und an einer Hand, weswegen der Rettungsdienst alarmiert wurde. Möglicherweise wurde er mit einem Glas oder Scherbe verletzt. Der Mann musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei geht den Hintergründen nun nach und ermittelt wegen einer gefährlichen Körperverletzung.

