Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Rostock (ots)

In den späten Nachmittagsstunden des 26.10.2021 kam es auf der BAB 14 nahe Wismar zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Ein bisher unbekannter männlicher Täter warf eine Getränkeflasche auf einen auf der BAB 14 in Richtung Schwerin fahrenden LKW mit Anhänger. Die geworfene Flasche traf das Fahrzeug glücklicher Weise nur an der Dachluke des Fahrerhauses. Der Fahrer blieb unverletzt und kam mit einem Schrecken davon. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 600 Euro. Die Kriminalpolizei Wismar hat die Ermittlungen zu dieser Straftat aufgenommen. Der Täter konnte bisher noch nicht ermittelt werden.

Im Auftrag

Fred Neidhardt

Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Metelsdorf

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell