Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall in Gnoien

Rostock (ots)

Am frühen Dienstagnachmittag kam es in der Friedensstraße in Gnoien zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Frau leicht verletzt und zwei Fahrzeuge beschädigt wurden. Die 28jährige deutsche Fahrerin eines PKW Mercedes fuhr in Richtung Dargun und musste an der Fußgängerampel beim Rathaus verkehrsbedingt warten. Ein hinter ihr fahrender 30jähriger, ebenfalls deutscher Fahrzeugführer eines Iveco-Transporters achtete nicht auf die rote Ampel und den wartenden Mercedes und fuhr ungebremst auf das Fahrzeug auf. Bei diesem Unfall wurde die Mercedesfahrerin leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch den Unfall wurde ebenfalls ein Werbeaufsteller und eine gusseiserne Handpumpe, welche zu Zierde aufgestellt war, in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 15 Tausend Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge kam es für etwa 90 Minuten zu teils erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Im Auftrag

Olaf Gärtner, Polizeihauptkommissar

