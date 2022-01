Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Wieder vermehrt Telefonbetrüger unterwegs

Konstanz (ots)

In letzter Zeit sind beim Polizeirevier Konstanz wieder vermehrt Anrufe von vermeintlichen Polizeibeamten durch besorgte Bürger gemeldet worden. Allein am Donnerstag haben sich drei ältere Mitbürger beklagt, von mutmaßlichen Telefonbetrügern belästigt worden zu sein. Diese gaben an, von der Kriminalpolizei oder Bundeskriminalamt zu sein. Sie versuchten unter einem Vorwand an persönliche Daten zu kommen, was ihnen aber nicht gelang. Zu Geld- oder Wertforderungen kam es ebenfalls nicht, weil die Anschlussteilnehmer skeptisch wurden und auflegten. Die Polizei rät, bei solchen Anrufen nach wie vor immer vorsichtig zu sein und sich nicht unter Druck setzen zu lassen. Keinesfalls sollte Auskunft über persönliche Verhältnisse gegeben oder gar Bargeld oder Wertsachen übergeben werden.

