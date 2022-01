Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Einbruch in Handyladen (27.01.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein Unbekannter ist am frühen Donnerstagmorgen gegen 2 Uhr in ein Geschäft auf der Gerberstraße eingebrochen. Ein Mann schlug die Schaufensterscheibe eines Reparaturgeschäfts für Elektronikgeräte ein und entwendete aus der Auslage mehrere gebrauchte Telefone und Zubehör. Der Mann flüchtete unerkannt in Richtung eines Seniorenzentrums. Hinweise auf ihn erbittet die Polizei in Villingen unter der Telefonnummer 07721 601-0.

