Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkrs. KN) Polizei hilft bei Autosuche

Singen (ots)

Eine Autofahrerin hat sich am späten Mittwochabend hilfesuchend und verzweifelt an die Singener Polizei gewandt, da sie nicht mehr wusste, wo sie ihr Auto abgestellt hatte. Wie die 68-Jährige den Beamten mitteilte, habe sie schon zwei Stunden erfolglos nach ihrem Wagen gesucht. Eine Polizeistreife nahm sich ihrem dringenden Anliegen an und suchte das Stadtgebiet nach ihrem Seat ab. Nach einiger Zeit wurde sie auch fündig. Die Beamten konnten das Auto unversehrt in der Bahnhofstraße ausfindig machen. Mit großer Erleichterung trat die Frau dann ihre Heimfahrt in eine Nachbargemeinde an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell