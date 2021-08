Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrradakkus gestohlen- Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Zwischen dem 03.08.2021, 20:00 Uhr, und dem 04.08.2021, 09:00 Uhr, betrat ein derzeit unbekannter Täter ein Mehrfamilienhaus mit Geschäftsräumen in der Goschenstraße in Hildesheim, suchte den Kellerbereich auf und öffnete gewaltsam eine Tür eines Kellerraumes. Anschließend entwendete der Täter mehrere Fahrradakkus der Firma Bosch und flüchtete in unbekannte Richtung.

Zeugen, die zu der Tat Angaben machen können, im Vorfeld ein Ausbaldowern beobachtet haben oder zum Verbleib der Akkus Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 in Verbindung zu setzen.

