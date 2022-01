Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, Lkrs. Konstanz) Ford-Fahrer rammt entgegenkommenden VW

Steißlingen (ots)

An der B33-Anschlussstelle Steißlingen ist am Mittwochnachmittag ein 59-jähriger Ford-Fahrer mit dem Golf einer 36-Jährigen zusammengestoßen. Der Unfallverursacher wollte dort gegen 15.30 Uhr nach links abbiegen, übersah aber die Golf-Fahrerin, die aus Richtung Steißlingen entgegen kam. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt. An dem Ford-SUV entstand nach Schätzung der Polizei ein Schaden von 5000 Euro, am Golf 7000 Euro.

