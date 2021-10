Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Brand von Papiercontainer - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

LKR EM

Am frühen Samstagmorgen, 02.10.2021, um 00:20 Uhr, erhielt das Polizeirevier Emmendingen die Meldung, dass es in Emmendingen, Neubronnstraße, auf dem Areal des Goethe-Gymnasiums, zu einem Brandausbruch an einem Papiermüllcontainer gekommen sei.

Die Örtlichkeit wurde durch mehrere Streifenbesatzungen des Polizeireviers Emmendingen sowie mehreren Fahrzeugen der Freiwilligen Feuerwehr Emmendingen aufgesucht.

Wie die Ermittlungen vor Ort ergaben, wurde ein Papiermüllcontainer (Größe 1000 Liter) durch bislang unbekannte Personen angezündet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Personen sind bei dem Ereignis nicht zu Schaden gekommen.

Das Polizeirevier Emmendingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641 5820 in Verbindung setzen.

Stand: 15:20 Uhr

FLZ/as (RE/ow)

