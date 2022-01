Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Autos streifen sich (27.01.2022)

Tuttlingen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Ford Focus Fahrer am Donnerstag gegen 15 Uhr auf der zweispurigen Christian-Scheerer-Straße. Ein 58-Jähriger fuhr auf dem linken Fahrstreifen und machte vor einem von hinten herannahenden Einsatzfahrzeug die Fahrbahn frei, indem er nach rechts wechselte. Dabei streifte er einen rechts neben ihm fahrenden Mitsubishi Space Star eines 27-Jährigen. An beiden Autos entstand Gesamtsachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

