Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 32-Jähriger schlägt und tritt Polizeibeamte

Stuttgart (ots)

Zu einem tätlichen Angriff auf Bundespolizisten ist es am vergangenen Samstagabend (25.09.2021) im S-Bahnbereich des Stuttgarter Hauptbahnhofes gekommen.

Gegen 22:30 Uhr bemerkte eine Streife der Bundespolizei zunächst, wie ein 32-jähriger Mann am S-Bahnsteig eine Zigarette rauchte und keinen Mund-Nase-Schutz trug. Bereits bei der darauffolgenden Identitätsfeststellung verhielt der türkische Staatsangehörige sich aggressiv und weigerte sich vehement eine Maske zu tragen, weshalb eine Beamtin schließlich einen Platzverweis aussprach. Der bereits polizeibekannte Mann weigerte sich diesem nachzukommen, stieß die Polizistin und den Polizisten von sich weg und begab sich laut schreiend in eine am Bahnsteig stehende S-Bahn. Mit Unterstützung weiterer Bundespolizisten konnte der 32-Jährige schließlich auf den Bahnsteig verbracht, vorläufig festgenommen werden. Hierbei leistete er heftigen Widerstand, indem er gezielt gegen die Einsatzkräfte trat und um sich schlug. Ein Fußtritt traf dabei einen Beamten am Kopf, welcher davon ein Hämatom und Kopfschmerzen erlitt. Die weiteren Bundespolizisten sowie der Tatverdächtige zogen sich beim Vorfall diverse Schürfwunden zu.

Während der Widerstandshandlungen kam aus bislang unbekannten Gründen ein unbeteiligter 38-jähriger Mann hinzu und würgte den am Boden liegenden 32-Jährigen. Noch bevor die Polizisten den erheblich alkoholisierten 38-Jährigen zurückdrängen konnten, biss der Festgenommene in die Hand des polnischen Staatsangehörigen, sodass dieser eine blutende Bisswunde erlitt. Unter anhaltenden Widerstandshandlungen wurde der Tatverdächtige von den Einsatzkräften gefesselt und für weitere Maßnahmen zur Dienststelle verbracht, wo außerdem eine geringe Menge Betäubungsmittel bei dem Mann aufgefunden wurde. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. Auch der 38-Jährige muss mit einem Ermittlungsverfahren rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell