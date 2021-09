Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Herrenloses Gepäckstück löst Polizeieinsatz aus

Stuttgart (ots)

Ein in der Toilettenanlage zurückgelassener Koffer hat am gestrigen Mittwochabend (22.09.2021) einen Polizeieinsatz im Stuttgarter Hauptbahnhof ausgelöst. Gegen 17:30 Uhr informierte die Deutsche Bahn die Bundespolizei über das herrenlose Gepäck, das offenbar zuvor von Reisenden in der Toilettenanlage an Bahnsteig 1 festgestellt worden ist. Hinzugerufene Spezialkräfte der Bundespolizei untersuchten daraufhin das Gepäckstück im zwischenzeitlich abgesperrten Bereich, welches sich letztlich als ungefährlich herausstellte. Gegen 18:45 Uhr war der Polizeieinsatz beendet und die Absperrmaßnahmen an den Bahnsteigen 1 und 2 wurden aufgehoben.

