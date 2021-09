Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 21-Jähriger geschlagen und getreten

Böblingen (ots)

Ein 21 Jahre alter Mann ist am gestrigen Donnerstagabend (23.09.2021) in der Unterführung des Böblinger Bahnhofs von einer Personengruppe geschlagen und getreten worden. Gegen 22:50 Uhr soll der spätere Geschädigte aus nicht abschließend geklärter Ursache zunächst mit einem bislang unbekannten Mann am Bahnhofsvorplatz in eine verbale Auseinandersetzung geraten sein. In die Streitigkeit, welche sich zwischenzeitlich in die Unterführung verlagerte, mischten sich daraufhin offenbar zudem ungefähr neun Begleiter des Unbekannten ein. Kurz darauf schlug der mutmaßliche Täter aus der Gruppe heraus wohl mehrfach auf den 21-Jährigen ein, sodass dieser zu Boden fiel. Anschließend sollen zudem zwei der Begleiter gemeinsam mit dem mutmaßlichen Haupttäter auf den am Boden liegenden Geschädigten eingetreten sowie dessen Kopf gegen den Boden geschlagen haben, wovon der 21-Jährige mehrere Hämatome erlitt. Drei umstehende junge Männer versuchten zwar, die Personengruppe vom Geschädigten zu trennen, wurden durch diese jedoch offenbar abgedrängt und weggeschubst. Kurz bevor die von einem weiteren Zeugen alarmierten Einsatzkräfte der Landespolizei eintrafen, soll die Personengruppe wohl mit einer S-Bahn in Richtung Sindelfingen weggefahren sein. Bei der Personengruppe mitsamt den drei mutmaßlichen Tätern soll es sich um ungefähr zehn junge Männer mit schwarzer Arbeitsbekleidung der Daimler AG gehandelt haben. Die Tat wurde offenbar von weiteren Umstehenden beobachtet und teilweise gefilmt. Diese und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +49711870350 bei der ermittelnden Bundespolizei zu melden.

