Schwarzwald-Baar-Kreis) Zwei Leichtverletzte nach Unfall mit betrunkenem Autofahrer (27.01.2022)

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, den ein Betrunkener am Donnerstag gegen 20.30 Uhr auf der Bundesstraße 27 zwischen Deißlingen und Schwenningen verursacht hat. Ein alkoholisierter 36-jähriger Toyota Fahrer fuhr in Richtung Schwenningen und prallte kurz vor der Abfahrt auf die Landesstraße 173 auf einen vorausfahrenden Ford Fiesta einer 21-Jährigen. Dadurch geriet der Ford ins Schleudern und kam nach links von der Straße ab. Der total beschädigte Toyota des Unfallverursachers blieb quer auf der Fahrbahn stehen. Beide Beteiligten erlitten leichte Verletzungen und kamen in ein Krankenhaus. Beim Unfallverursacher stellte die Polizei Alkoholeinfluss fest. Sie nahmen den Führerschein des Mannes in Verwahrung und ordneten bei ihm die Entnahme einer Blutprobe durch einen Arzt an. Beide schwer beschädigten Autos holte ein an die Unfallstelle bestellter Abschleppdienst ab.

