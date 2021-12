POL-ESW: Pressebericht 21.12.2021 -2

Polizei Eschwege

Pressebericht 21.12.2021

Polizei Eschwege

Traktor fängt Feuer und brennt aus

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei sind heute Morgen zu einem brennenden Traktor gerufen worden. Gegen 10.40 Uhr war der Polizei der Brand einer landwirtschaftlichen Zugmaschine am Ortsausgang von Waldkappel-Rechtebach an der K 29 gemeldet worden, die plötzlich Feuer gefangen hatte. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten den Brand zwar unter Kontrolle, letztlich konnte aber das Ausbrennen des Fahrzeugs nicht verhindert werden. Personen kamen bei dem Brandgeschehen nicht zu Schaden, der Sachschaden an dem Traktor wird ersten Schätzungen nach auf ca. 8000 Euro taxiert. Brandursächlich war offenbar ein Kurzschluss in der Elektronik.

Geparktes Auto gestreift; Schaden 200 Euro

Eine 31-jährige Autofahrerin aus Wanfried hat heute Vormittag gegen 11.10 Uhr beim Befahren der Straße "Vor dem Gatter" in Wanfried aus Unachtsamkeit den am Fahrbahnrand geparkten Wagen eines 58-Jährigen aus Meinhard gestreift und einen Schaden angerichtet. Während die Verursacherin selbst keinen Schaden nahm, ging bei dem geparkten Pkw der linke Außenspiegel zu Bruch. Der Schaden beläuft sich hier auf 200 Euro.

Polizei Hessisch Lichtenau

Scheibe eingeworfen und Zaun beschädigt; Polizei ermittelt in zwei Fällen wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen

Die Beamten der Polizei Hessisch Lichtenau haben Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen, nachdem Unbekannte im Ortsteil Küchen in der Meißnerstraße bei einem Wohnhaus das Küchenfenster mit einem Stein eingeworfen haben. Der Vorfall geschah vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag und wurde heute Vormittag gegen 11.25 Uhr zur Anzeige gebracht.

Eine weitere Sachbeschädigung ereignete sich außerdem in der Siegershäuser Straße in Hessisch Lichtenau, wo Unbekannte zwischen Montagabend 22.00 Uhr und Dienstagmorgen 09.00 Uhr eine Warnbake bei einem Privatgrundstück über einen Zaun warfen, der dadurch beschädigt wurde

Hinweise in beiden Fällen unter der Nummer 05602/9393-0 an die Polizei in Hessisch Lichtenau.

