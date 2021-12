Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 21.12.2021

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Geparkten Pkw angefahren; Schaden 2250 Euro

Aus Unachtsamkeit ist ein 20-jähriger Autofahrer aus Eschwege beim Befahren des Kaufland-Parkdecks gegen einen geparkten Audi 3 gefahren und hat an dem Fahrzeug einen Schaden von 1500 Euro angerichtet. Der Mann hatte offenbar kurz angehalten, ließ dann beim Anfahren aber das Lenkrad fälschlicherweise eingeschlagen, so dass es zur Kollision mit dem geparkten Auto kam. Der Vorfall geschah am Montagabend gegen 21.15 Uhr. Am Auto des Verursachers entstand ebenfalls ein Schaden von 750 Euro. Der 20-Jährige wurde später gebührenpflichtig verwarnt.

Auffahrunfall zwischen Pkw und zwei Motorrädern

Ein 70-jähriger Autofahrer aus Eschwege ist am Montagnachmittag gegen 14.20 Uhr mit seinem Auto in Eschwege von der Augustastraße nach rechts in die Moritz-Werner-Straße abgebogen. Hinter dem Auto des 70-Jährigen befanden sich ein 18-Jähriger und eine 16-Jährige, beide aus Eschwege, auf ihren motorisierten Zweirädern. Als der 70-Jährige abbog, erkannte dies der 18-Jährige zu spät und konnte aufgrund des unzureichenden Sicherheitsabstandes nicht mehr anhalten. Der junge Mann fuhr letztlich auf den Pkw des Rentners auf. Aufgrund des Vorfalls konnte die 16-Jährige dann ebenfalls nicht mehr anhalten und fuhr aufgrund des nicht ausreichenden Sicherheitsabstandes auf das Krad des 18-Jährigen auf. Alle Beteiligten verblieben glücklicherweise unverletzt. Es entstand lediglich Sachschaden in noch unbekannter Höhe an dem Pkw und dem Kraftrad des 18-Jährigen. An dem Kraftrad der 16-Jährigen entstand kein Schaden.

Verkehrsunfallflucht; Sattelzug beschädigt Laterne und flüchtet; Polizei sucht Zeugen

Am gestrigen Montag ist ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem Sattelzug von dem Tankstellengelände in der Soodener Straße in Eltmannshausen nach links auf die B 27 nach Göttingen abgebogen. Dabei streifte der Sattelzug dann offenbar eine Straßenlaterne, die durch den Zusammenstoß verbogen wurde. Der Vorfall soll zwischen 09.30 Uhr und 10.30 Uhr geschehen sein. Zeugenangaben zu Folge sei der verantwortliche Fahrer nach der Kollision ausgestiegen und habe sich den Schaden begutachtet. Trotz Ansprache von Zeugen verließ der Fahrer mit dem Sattelzug letztlich den Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen berichten, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen LKW mit schwarzen Auflieger gehandelt haben soll. Der Auflieger hatte die Aufschrift "Eurotrans". Mehr ist zu dem Verursacher aktuell nicht bekannt. Die Polizei in Eschwege hat Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Nummer 05651/925-0.

Außenspiegel an Kraftfahrzeug mutwillig beschädigt; Schaden 250 Euro; Polizei sucht Zeugen

Nachgemeldet wurde noch eine Sachbeschädigung an einem weißen BMW Kombi. An dem in der Gartenstraße in Eschwege, etwa gegenüber der Hausnummern 60-64, geparkten Fahrzeug haben unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 18.00 Uhr und 02.40 Uhr den rechten Außenspiegel abgerissen oder abgetreten. Der Schaden wird auf 250 Euro beziffert. Die Polizei in Eschwege hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Witzenhausen

Pkw und Klein-Lkw kollidieren beim Überholen eines Ackerschleppers; Schaden 2000 Euro

Am Montagmittag gegen 12.30 Uhr kollidierten ein Pkw und ein Klein-Lkw, als diese einen Ackerschlapper auf der Bundesstraße B 451 zwischen Hundelshausen und Trubenhausen überholen wollten. Ein 74-jähriger Mann aus Großalmerode befuhr zur besagten Zeit mit einem Klein-Lkw (Sprinter) die B 451 von Hundelshausen in Richtung Trubenhausen. Als der Mann einen vor ihm langsam fahrenden Ackerschlepper überholen wollte und entsprechend ausscherte, übersah der 74-Jährige, dass bereits ein 34-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen zum Überholen des 74-Jährigen und des davor befindlichen Ackerschleppers angesetzt hatte, so dass die beiden Fahrzeuge seitlich kollidierten. Während der Klein-Lkw bei der Kollision augenscheinlich unbeschädigt blieb, entstand an dem Pkw des 34-Jährigen ein Schaden in Höhe von 2000 Euro.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell