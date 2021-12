Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 20.12.2021

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Autofahrerin schleudert über Verkehrsinsel

Eine 60-jährige Autofahrerin aus Wüstheuterode befuhr heute Morgen gegen 06.20 Uhr die Bundesstraße B 27 aus Richtung Eschwege kommend in Richtung Witzenhausen. In Höhe der ESSO-Tankstelle bei Bad Sooden-Allendorf geriet die Frau aus Unachtsamkeit auf die seitliche Bankette, riss dann ihr Lenkrad herum, wodurch das Fahrzeug ins Schleudern geriet und auf die dortige Verkehrsinsel schleuderte. Ein dort aufgestelltes Verkehrszeichen wurde bei der Kollision abgerissen und auf die Fahrbahn der B 27 geschleudert. Anschließend überfuhr dann ein der Frau nachfolgender 28-jähriger Autofahrer aus Göttingen das Verkehrszeichen, da er nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte. Während an dem Fahrzeug der Frau erheblicher Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand, blieb das Auto des 28-Jährigen augenscheinlich unbeschädigt.

Wildunfall (1)

Gegen 06.20 Uhr ist ein 45-jähriger Autofahrer auf der L 3245 von Weißenborn in Richtung Lautenbach/Einmündung L 3224 unterwegs gewesen und dabei mit einem Reh zusammengestoßen, was im Anschluss seinen Verletzungen erlag. Am Auto des Mannes entstand ein Schaden von 300 Euro.

Wildunfall (2)

Heute Morgen um kurz nach 08.00 Uhr hat eine 71-jährige Autofahrerin aus Meinhard mit ihrem Auto ein Reh erfasst, als sie auf der Landesstraße L 3403 von Motzenrode in Richtung Jestädt unterwegs war. Das Tier erlag nach der Kollision seinen Verletzungen. Am Auto der Frau entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

Wildunfall (3)

Eine 26-jährige Autofahrerin aus Braunschweig hat am frühen Sonntagabend gegen 17.35 Uhr ein Reh erfasst, als sie auf der Kreisstraße K 46 von Albungen in Richtung Hitzerode unterwegs war. Am Pkw der Frau entstand ein Schaden von 350 Euro. Das Tier wurde bei der Kollision so stark verletzt, dass es später von seinen Leiden erlöste werden musste.

Autofahrerin missachtet Vorfahrt; Schaden 4250 Euro

Eine 70-jährige Autofahrerin aus Wehretal hat am Sonntagnachmittag gegen 15.25 Uhr einen Unfall verursacht, als sie in Reichensachsen vom Steinweg in die Kreuzung zur Bahnhofstraße einfuhr und dabei einer 43-jährigen Autofahrerin aus Eschwege die Vorfahrt nahm, die auf der Bahnhofstraße bevorrechtigt in Richtung Ortsausgang unterwegs war. Am Auto der Verursacherin entstand ein Schaden von 3500 Euro. Zudem war das Auto nicht mehr fahrbereit und musste später abgeschleppt werden. Das andere Fahrzeug wurde mit 750 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Autofahrerin übersieht Fußgänger; 91-jähriger Mann verletzt ins Krankenhaus

Eine Streife der Polizei Hessisch Lichtenau musste heute Morgen zu einem Unfall in Großalmerode ausrücken, bei dem ein Fußgänger von einem Pkw erfasst wurde. Gegen 07.45 Uhr war eine 42-jährige Autofahrerin aus Großalmerode auf der Kasseler Straße stadtauswärts unterwegs und übersah dann einen 91-jährigen Mann aus Großalmerode, der die Kasseler Straße aus Richtung Zäunenstraße kommend überqueren wollte. Die Autofahrerin erfasste den Fußgänger der dadurch zu Fall kam. Ein Notarzt und ein Rettungswagen wurden daraufhin vor Ort entsandt übernahmen zunächst eine erste ärztliche Versorgung des Mannes. Anschließend ist der Rentner mit dem Rettungswagen u.a. mit Verdacht auf Beinfrakturen und Kopfverletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht worden. An dem Auto der Frau entstand ein Frontschaden, der sich nach ersten Schätzungen auf 1000 Euro beläuft.

Unfall unter Alkoholeinfluss; Schaden 10.200 Euro

Die Polizei in Hessisch Lichtenau ist am Sonntagmorgen von einem Verkehrsteilnehmer darüber informiert worden, dass auf der Landesstraße L 3238 zwischen Laudenbach und Velmden ein Leitpfosten auf der Fahrbahn liegen würde und frische Unfallspuren in dem Bereich zu sehen seien. Eine vor Ort entsandte Polizeistreife nahm dann an der Unfallstelle Ermittlungen auf und konnte anhand von aufgefundenen Fahrzeugteilen, unter denen sich auch ein amtliches Kennzeichen befand, die Adresse des Verursachers ausfindig machen. Es handelte sich dabei um einen 30-jährigen Mann aus Hessisch Lichtenau, der etwa gegen 04.00 Uhr am frühen Sonntagmorgen von Laudenbach in Richtung Velmeden auf der L 3238 unterwegs war. Hier war der Mann dann nach links von der Fahrbahn abgekommen und in einem Graben gelandet und hatte dabei auch einen Schaden an dem dortigen Pflanzenbewuchs in Höhe von 200 Euro verursacht. Anschließend hatte der Mann mit seinem stark beschädigten Auto (Schaden 10.000 Euro) die Unfallstelle unerlaubt verlassen. Da der Mann unter Alkoholeinfluss stand, als die Beamten ihn am Morgen ausfindig gemacht hatten, musste sich der 30-Jährige noch einer Blutprobe unterziehen. Den Führerschein des Mannes behielten die Beamten ein. Der 30-Jährige muss sich nun wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss und wegen Verkehrsunfallflucht verantworten

35-jähriger Autofahrer missachtet die Vorfahrt; Schaden 8000 Euro

Zu einem Unfall mit insgesamt 8000 Euro Schaden kam es gestern Abend in der Ortslage von Hessisch Lichtenau. Gegen 19.00 Uhr missachtete ein 35-jähriger Autofahrer aus Baunatal die Vorfahrt einer 46-jährigen Autofahrerin aus Hessisch Lichtenau, wodurch die beiden Fahrzeuge an der Einmündung Günsteröder Straße/Sälzerstraße zusammenstießen. Der 35-Jährige wollte von der Günsteröder Straße nach links in die Sälzerstraße einbiegen und übersah hierbei die bevorrechtigte 46-Jährige, die auf der Sälzerstraße in Richtung Himmelsbergstraße unterwegs war. Das Fahrzeug des Verursachers, an dem ein Schaden von 3000 Euro entstand, war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Am Auto der Frau entstand ein Schaden von 5000 Euro.

