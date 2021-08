Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Nach Schaden einfach weg

Schweigen-Rechtenbach (ots)

Bereits am 12.8.21 kam es auf dem Parkplatz der "Vinothek" am Deutschen Weintor zu einem Unfall. Hierbei beschädigte ein anderer PKW-Fahrer beim Ein- oder Ausparken einen dort ordnungsgemäß abgestellten Hyundai I20 mit französischem Kennzeichen. Die Fahrerseite an diesem Fahrzeug wurde stark beschädigt. Der Schaden beträgt ca. 2000.- EUR

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel.: 0634393340 oder E-Mail: pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

