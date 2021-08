Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Pkw contra Fahrrad - Polizei sucht Unfallzeugen

Karlsruhe (ots)

Nach einem Verkehrsunfall, an dem bereits am Mittwoch gegen 09.00 Uhr an der Kreuzung der Mathy/Otto-Sachs-Straße ein Pkw- und ein Radfahrer beteiligt waren, sucht der Verkehrsunfalldienst zur Klärung des genauen Hergangs Zeugen. Der Radfahrer überschlug sich dabei und trug Verletzungen davon, die sich nachträglich schwerer als zunächst angenommen erwiesen.

Insbesondere werden ein Mann und eine Frau gesucht, die dem verletzten Radfahrer vor Ort geholfen haben, wieder aufzustehen.

Zeugen werden gebeten, sich beim Autobahnpolizeirevier Karlsruhe unter 0721 944840 zu melden.

