Polizei Mettmann

POL-ME: Jugendliche verletzen 67-Jährigen schwer - Monheim am Rhein - 2109064

Mettmann (ots)

Am Montagabend (13. September 2021) ist es gegen 20.50 Uhr in Monheim am Rhein zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Ein 67-jähriger Mann wurde so schwer verletzt, dass er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Das war geschehen:

Ein 67-jähriger Monheimer hielt sich gegen 20.50 Uhr an einem Tisch im Außenbereich einer Kneipe am Rathausplatz in Monheim auf, als zwei männliche Jugendliche auf Fahrrädern an ihm vorbeifuhren. Sie forderten den 67-Jährigen auf, Platz zu machen, da der Tisch ihrer Meinung nach auf einem Radweg stehe. Daraufhin gerieten die beiden Parteien in Streit, weil sich der 67-Jährige weigerte seinen Sitzplatz zu verlassen. Einer der beiden Jugendlichen zog im Zuge des Streites einen Teleskopschlagstock aus seiner Hosentasche und schlug den Mann zwei Mal auf den Kopf. Anschließend ergriffen die beiden Jugendlichen die Flucht. Der 67-Jährige wurde durch die Schläge schwer verletzt und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Monheimer konnte den Jugendlichen, der zuschlug, wie folgt beschreiben:

- maximal 16 Jahre alt - schlank - ca. 1,70 m groß - schwarze Haare - dunkle Augen - südeuropäisches Aussehen - trug eine schwarze Jacke

Der zweite Jugendliche soll im gleichen Alter gewesen sein und ein ähnliches Erscheinungsbild haben.

Die Polizei bittet dringend um Hinweise und fragt: Wer hat die Auseinandersetzung am Rathausplatz ebenfalls beobachtet und kann Hinweise zu den beiden Tatverdächtigen geben? Zeugen erreichen die Polizei in Monheim unter der Nummer 02173 9594-6350.

