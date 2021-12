Polizei Eschwege

POL-ESW: Alkoholisierter Fahrer landet mit Sattelzug im Graben

Eschwege (ots)

Polizei Hessisch Lichtenau

Alkoholisierter Fahrer landet mit Sattelzug im Graben

Die Polizei in Hessisch Lichtenau ist gestern Nachmittag zu einem Sattelzug hinzugerufen worden, der sich auf der Landesstraße L 3225 kurz vor Friedrichsbrück festgefahren hatte. Wie die Beamten vor Ort feststellten, stand der Fahrer erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke und musste sich später noch einer Blutentnahme unterziehen. Wegen seiner Alkoholisierung wurden nun strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet.

Wie die Beamten der Polizei Hessisch Lichtenau berichten, war ein Verkehrsteilnehmer gegen 14.25 Uhr auf einen ausländischen Sattelzug aufmerksam geworden, der in langsamer Fahrt und in Schlangenlinien auf der Brückenstraße/L 3225 aus Richtung Hessisch Lichtenau kommend in Richtung Friedrichsbrück unterwegs war. Kurz vor der Ortslage von Friedrichsbrück geriet der Sattelzug dann von der Fahrbahn ab und fuhr sich im angrenzenden Flutgraben fest.

Da der Sattelzugfahrer auf den Mitteiler einen alkoholisierten Eindruck machte, verständigte der Zeuge schließlich die Polizei. Den Beamten der Polizei Hessisch Lichtenau bestätigte sich vor Ort die Einschätzung. Ein auf freiwilliger Basis durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Fahrer ergab letztlich einen Wert von annähernd 3 Promille Alkohol.

Daraufhin musste sich der Fahrer, bei dem es sich um einen 35-jährigen Mann aus Moldawien handelt, einer Blutentnahme unterziehen. Nach dem Einbehalten einer Bargeld-Sicherheitsleistung und dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen den 35-jährigen Fahrer des Sattelzuges laufen nun entsprechende strafrechtliche Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Aufgrund des in die Fahrbahn ragenden Sattelaufliegers musste die Einsatzstelle zeitweise polizeilich abgesichert werden, bis das Fahrzeug von einem spezialisierten Abschleppunternehmen geborgen und an sicherer Stelle abgestellt werden konnte.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell