Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220424 - 0454 Frankfurt- Bornheim: Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Frankfurt (ots)

(hol) In der Nacht zum Samstag (23.04.22) nahm die Polizei einen 31-Jährigen im Stadtteil Bornheim fest. Er steht im Verdacht, zuvor in ein Schulgebäude eingebrochen zu sein.

Gegen 23:30 Uhr beobachtete der aufmerksame Hausmeister der Schule in der Arnsburger Straße, wie sich ein Mann Zutritt zu einem Computerlehrsaal der Schule verschaffte, indem er ein Fenster eintrat. Daraufhin verständigte er den Notruf. Die zügig vor Ort eingetroffenen Einsatzkräfte der Polizei umstellten das Gebäude. Der mutmaßliche Einbrecher verließ just in diesem Moment das Gebäude und versuchte, durch Überwinden einer Mauer in die Roßdorfer Straße zu flüchten. Dabei sprang er den Beamten regelrecht in die Arme.

Bei der anschließenden Spurensuche entdeckte die Polizei eindeutige Hinweise darauf, dass sich der 31-Jährige tatsächlich im Schulgebäude aufgehalten hatte. Inwiefern er auch dabei auch Wertgegenstände entwendete, konnte in der Nacht nicht abschließend geklärt werden.

Im Anschluss an die strafprozessualen Maßnahmen setzte die Polizei den Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß.

