Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220422- 0452 Frankfurt-Bockenheim: Diebstahl von Buntmetall

Frankfurt (ots)

(fue) Bislang unbekannte Täter entwendeten von einer Baustelle Kupferkabel im Wert von rund 25.000 EUR.

Gewaltsam drangen die Täter am Donnerstag, den 21. April 2022, gegen 22.45 Uhr, auf das Gelände der Baustelle in der Morsestraße ein. Danach hebelten sie die Tür zur Trafostation auf und entwendeten daraus das Kabel mittels eines Bolzenschneiders, den sie am Tatort zurückließen.

Die Polizei bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem 11. Polizeirevier unter der Rufnummer 069-75511100 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell