POL-F: 220422 - 0450 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme nach Handydiebstahl

Frankfurt (ots) - (fue) Am Mittwoch, den 20. April 2022, gegen 16.20 Uhr, bemerkten verschiedene Kunden in einem Supermarkt in der Triebstraße einen Mann, der mehrere Packungen Kaffee in seine mitgeführte Sporttasche verstaute. Sie machten Mitarbeiter des Marktes auf diesem Umstand aufmerksam. Diese sprachen den Mann darauf an, als er den Markt ohne zu bezahlen ...

mehr