Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220421 - 0448 Frankfurt/Bergen-Enkheim: Festnahme nach Ladendiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Am Mittwoch, den 20. April 2022, gegen 16.20 Uhr, bemerkten verschiedene Kunden in einem Supermarkt in der Triebstraße einen Mann, der mehrere Packungen Kaffee in seine mitgeführte Sporttasche verstaute. Sie machten Mitarbeiter des Marktes auf diesem Umstand aufmerksam. Diese sprachen den Mann darauf an, als er den Markt ohne zu bezahlen verlassen wollte. Der Mitarbeiter hinderte den 52-jährigen Tatverdächtigen schließlich an der Flucht und musste hierzu mehreren Schlägen und Tritten des Mannes ausweichen. Außerdem wurde er beleidigt und mit dem Tode bedroht.

Zwar gelang dem 52-Jährigen letztlich dennoch die Flucht, jedoch währte dieser Umstand nur kurz. Wenig später wurde er durch eine Funkstreife des 18. Polizeirevieres festgenommen. Dies war so schnell möglich, da der 52-Jährige durch einen Marktmitarbeiter verfolgt wurde, welcher seinen Standort telefonisch mitteilte. Der Tatverdächtige hatte insgesamt sieben Packungen Kaffee im Wert von 111,93 EUR in seiner Sporttasche verstaut.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell