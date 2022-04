POL-F: 220421 - 0446 Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) - (fue) Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Dienstag, den 19. April 2022, gegen 23.40 Uhr, auf nicht bekannte Weise Zutritt in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Idsteiner Straße. Dort setzten sie Papier in einem Kinderwagen in Brand. Das Feuer griff auf die Holztür eines Kellerabteils sowie die freiliegenden Stromleitungen an der Decke über. Eine Zeugin wurde durch den ...

