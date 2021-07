Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Vollsperrung der BAB 7 am Autobahndreieck Salzgitter

Hildesheim (ots)

(eis) Gemarkung Holle - BAB 7, südlich des AD Salzgitter. Im Zuge der Errichtung der "380-kv-Leitung Wahle-Mecklar" wurde die BAB 7 südlich des Autobahndreieckes Salzgitter gegen 08:10 Uhr für knapp 40 Minuten in beide Fahrtrichtungen durch drei Funkstreifenwagen der Autobahnpolizei Hildesheim voll gesperrt. Nach einer kurzen Einsatzbesprechung vor Ort mit durchführenden Firma, wurden beide Richtungsfahrbahnen der BAB 7 und die Südfahrbahn der BAB 39 für den Verkehr gesperrt. In der Folge wurden durch zahlreiche Mitarbeitende der Baufirma 20 Sicherungsseile in Handarbeit über die BAB 7 gezogen und an den beiden Enden des Sicherungsgerüstes befestigt - Das Gerüst mit den verbindenden Stahlseilen soll später den Verkehr auf der BAB bei den weiteren Montagearbeiten der Stromtrasse schützen. Ein Teil der vom Stau betroffenen Verkehrsteilnehmer verfolgte mit großem Interesse die Arbeiten. Gegen 08:44 Uhr konnte die Vollsperrung wieder aufgehoben werden. Auf den betroffenen Richtungsfahrbahnen hatte sich jeweils ein Rückstau von etwa 3 km Länge gebildet, welcher sich nach der Aufhebung nach wenigen Minuten problemlos auflöste.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell