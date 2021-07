Polizei Hagen

POL-HA: Mann beißt im Supermarkt in Wurst und schmeißt diese weg

Hagen-Boele (ots)

Ein Ladendieb biss Dienstagabend (27.07.2021) in einem Supermarkt in der Freiligrathstraße in eine Salami und warf die Ware anschließend weg. Der 27-Jährige war einem Ladendetektiv gegen 19.40 Uhr durch sein Verhalten aufgefallen. Er sprach den Hagener umgehend an und verständigte die Polizei. Der 27-Jährige erhielt eine Strafanzeige. (arn)

