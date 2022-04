Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220422 - 0453 Frankfurt-Ostend: Exhibitionist

Frankfurt (ots)

(fue) Am Donnerstag, den 21. April 2022, gegen 23.50 Uhr, befand sich eine 23-jährige Frau mit ihrem Auto in der Waldschmidtstraße, in Höhe der Hausnummer 98.

Dort trat ein bislang unbekannter Mann an ihren Pkw heran und zeigte sich der Frau in schamverletzender Weise. Zunächst gelang es der Geschädigten, den Exhibitionisten zum Weggehen zu bewegen. Nur wenige Augenblicke später zeigte er sich ihr jedoch erneut. Als sich ein anderes Auto der Örtlichkeit näherte, flüchtete der Mann in die Rhönstraße.

Der Täter wird beschrieben als 20-30 Jahre alt, etwa 180 cm groß, dunkle Hautfarbe. Trug einen Hoodie, eine dunkle Hose und eine blaue medizinische Maske.

