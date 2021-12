Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Philippsburg- Dieb entwendet zwei Kettensägen aus Kellerabteil

Karlsruhe (ots)

Zwei Kettensägen wurde vermutlich am vergangenen Wochenende aus einem Kellerabteil in der Rote-Tor-Straße in Philippsburg entwendet.

Zwischen Donnerstag, 20:00 Uhr und Montag, 11:00 Uhr verschaffte sich der Täter mit brachialer Gewalt Zugang in den Kellerverschlag. Im Inneren nahm er die zwei aufgefundenen Kettensägen im Wert von 650 Euro an sich und machte sich im Anschluss unerkannt aus dem Staub.

Zeugenhinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Philippsburg unter der Telefonnummer 07256 93290 entgegen.

Marion Kaiser, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell