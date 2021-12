Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Fahrradunfall in Unterführung - eine Radfahrerin verletzt

Karlsruhe (ots)

Zwei Radfahrerinnen, aus entgegengesetzten Richtungen kommend, trafen sich in der Unterführung der Wittumstraße in Bruchsal. Beide stürzten zu Boden, eine 57-Jährige wurde leicht verletzt.

In der kombinierten Rad- und Fußgängerunterführung in Untergrombach an der Wittumstraße fuhren an einer Abzweigung wohl zwei Radfahrerinnen nicht ganz auf der rechten Seite des Radstreifens. Eine, eine 63-jährige Dame, kam aus Richtung der Mehrzweckhalle, eine 57-jährige Dame aus der Wittumstraße. Sie kollidierten im abbiegenden Gegenverkehr miteinander. Beide stürzten von ihren Rädern, die 57-Jährige verletzte sich leicht.

An beiden Rädern entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Heike Umminger, Pressestelle

