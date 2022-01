Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Klein Escherde - Diebstahl aus einer Geldkassette

Hildesheim (ots)

Klein Escherde (Sti). Am 04.01.22 haben bislang unbekannte Täter in dem Zeitraum von 17.00 Uhr bis 22.20 Uhr die Geldkassette eines Selbstbedienungstandes in der Akazienstraße aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld entwendet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, in Verbindung zu setzen.

