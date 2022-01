Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt (Sti). Am 04.01.22 ist es gegen 17.00 Uhr an der Kreuzung Helperder Straße / Bundesstraße 6 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Pkw sind von der Helperder Straße nach links auf die Bundesstraße 6 in Richtung Hannover abgebogen. Ein dritter Pkw nutzte die zweite Linksabbiegerspur um ebenfalls in Richtung Hannover abzubiegen. Hierbei scherte er dicht vor den anderen abbiegenden Pkw ein. Der erste dieser Pkw musste daraufhin so stark abbremsen, dass es zu einem Auffahrunfall gekommen ist. Der Pkw, der zuvor den Fahrstreifenwechsel durchgeführt hatte, entfernte sich in Richtung Hannover. Zeugen zu diesem Unfall werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, in Verbindung zu setzen.

