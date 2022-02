Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall verursacht und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Trippstadt (ots)

Am Freitagnachmittag ereignete sich gegen 13:00 Uhr auf der K 50 ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernte. Ein 66-jähriger Mann aus dem Landkreis Kaiserslautern befuhr die K 50 von der L 500 kommend in Richtung Trippstadt. Im Bereich einer scharfen Rechtskurve musste er einem bislang unbekannten Fahrzeug ausweichen, dessen Fahrer ihm auf seinem Fahrstreifen entgegenkam. Hierbei kollidierte er mit dem Mast eines Verkehrszeichens, kam von der Fahrbahn ab und in einem Abhang zum Stehen. Der 66-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen weißen Kleinwagen gehandelt haben. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2, unter 0631/369-2250, bzw. pikaiserslautern2@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzten. |pvd

Polizeipräsidium Westpfalz