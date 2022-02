Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Beisetzung getöteter Polizisten

Freisen (Landkreis St. Wendel) (ots)

Die Beisetzungen der am Montag, 31. Januar 2022, im Dienst getöteten Polizeibeamten, Yasmin B. und Alexander K., finden in der kommenden Woche statt.

Alexander K. wird am 15. Februar 2022, um 14 Uhr, auf dem Friedhof in Freisen beerdigt. Yasmin B. wird am 16. Februar 2022, um 11 Uhr, auf dem Friedhof in Homburg-Erbach bestattet. Die Landesregierung Rheinland-Pfalz bereitet darüber hinaus gemeinsam mit der Polizei eine offizielle Trauerfeier vor. Ein Termin wird noch bekannt gegeben.

Für die Beisetzung in Freisen informieren das Polizeipräsidium Westpfalz und als örtlich zuständige Behörde das Landespolizeipräsidium des Saarlandes:

In der Kirche St. Remigius wird um 14 Uhr ein Wortgottesdienst mit Angehörigen, Freunden und geladenen Gästen stattfinden. Die Feier wird vom Polizeiseelsorger des Bistums Speyer, Matthias Orth, und einem Ensemble des Landespolizeiorchesters Rheinland-Pfalz mitgestaltet. Polizeipräsident Michael Denne hält eine Ansprache. Die Öffentlichkeit ist in der Kirche nicht zugelassen, gleichwohl besteht die Möglichkeit der stillen Teilnahme an der Bruchwaldhalle. Hierzu wird der Gottesdienst auf den Vorplatz der Halle in die Schulstraße per Audio-Stream übertragen. Auch im Außenbereich gilt die Maskenpflicht.

In der Bruchwaldhalle sind Plätze ausschließlich für geladene Gäste reserviert. Per Video-Stream wird Ihnen die Teilnahme am Gottesdienst ermöglicht. Die Öffentlichkeit ist in der Halle ebenfalls nicht zugelassen.

Im Anschluss an den Wortgottesdienst findet die Bestattung auf dem Friedhof an der Bahnhofstraße statt. Die Familie und enge Freunde werden sich unter Ausschluss der Öffentlichkeit in der Aussegnungshalle von Alexander K. verabschieden. Eine Ehrenwache der Polizei Rheinland-Pfalz wird ihn und die Trauergäste zur Grabstätte begleiten.

Für Pressevertreter werden das Landespolizeipräsidium des Saarlandes und das Polizeipräsidium Westpfalz Anlaufstellen einrichten. Die zentrale Anlaufstelle mit Parkmöglichkeiten befindet sich unmittelbar gegenüber der Bruchwaldhalle in der Schulstraße (Anfahrt über die L 122). Die Parkmöglichkeiten in Freisen sind sehr begrenzt, weshalb wir Ihnen gegenüber der Halle Parkplätze freihalten.

Aufgrund der bisherigen Nachfragen steht Ihnen im Anschluss an die Beisetzung der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz für einen kurzen O-Ton zur Verfügung. Eine Anmeldung unter pressestelle@mdi.rlp.de ist bis Montag erforderlich.

Bereits um 13 Uhr stehen Ihnen der Bürgermeister von Freisen, Karl-Josef Scheer, und der Polizeiseelsorger der Evangelischen Kirche der Pfalz, Norman Roth, für Interviews zur Verfügung.

Informationen zum aktuellen Stand der Ermittlungen erfragen Sie bitte per E-Mail bei der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern, pressestelle.stakl@genstazw.mjv.rlp.de. Diese Fragen werden wir Ihnen vor Ort nicht beantworten.

Pressevertreter bitten wir, sich pietätvoll zurückzuhalten. Bitte verzichten Sie respektvoll auf Bildaufnahmen der Trauerfamilie.

Für Rückfragen steht Ihnen das Team der Pressestelle in Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 1080 zur Verfügung. Zur Beisetzung von Yasmin B. erhalten Sie zu Beginn der nächsten Woche eine gesonderte Presseinformation durch die Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz. |erf

Verkehrsinformation der Gemeinde Freisen:

Aufgrund einer Trauerfeier kommt es am Dienstag, dem 15.02.2022, im Ortsteil Freisen zu verkehrsrechtlichen Einschränkungen.

Für die Schulstraße gilt während der Zeit von 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr eine Einbahnstraßenregelung. Die Einfahrt in die Schulstraße ist nur über die Zufahrt der L122 möglich.

Die Einfahrt aus den Seitenstraßen in die Schulstraße erfolgt nur in Fahrtrichtung Dorfmitte bzw. Kreuzung Schul-/Baumholder- /Bahnhofstraße (Sparkasse).

Für Besucher der Trauerfeier stehen Parkmöglichkeiten im Umfeld der Bruchwaldhalle, des Rathauses und der Sportanlage des FC Freisen zur Verfügung.

Weitere Parkmöglichkeiten befinden sich auf dem Firmengelände der Fa. Hörmann.

In der Bahnhofstraße wird aus Richtung A 62/Baumholder kommend ein absolutes Halteverbot eingerichtet. In der Bahnhof- und Baumholderstraße wird für die Zeit von 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr ein Tempolimit von 30 km/h eingerichtet. Aufgrund des zu erwartenden hohen Verkehrsaufkommens wird darum gebeten, Fahrgemeinschaften zu bilden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell