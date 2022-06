POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall unter Drogeneinfluss verursacht und abgehauen

Mannheim-Innenstadt (ots) - In der Nacht von Sonntag, 20:00 Uhr, auf Montag, 07:30 Uhr, verschafften sich einer oder mehrere unbekannte Täter auf bisher nicht bekannte Weise Zutritt in ein Verwaltungsgebäude der Universität Mannheim in den L-Quadraten. Bei dem Versuch, in die einzelnen Räume zu gelangen wurden durch den oder die Unbekannten insgesamt 10 Türen beschädigt. Es wurde nach bisherigem Kenntnisstand nichts ...

mehr