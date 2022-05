Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Schwerpunktkontrolle Alkohol-und Drogen im Straßenverkehr am gestrigen Tage in der Friedenstraße - Polizei zieht positives Fazit

Wilhelmshaven (ots)

Am Montag, 09.05.2022, zwischen 10:00 - 12:30 Uhr, wurden von der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Schwerpunktkontrollen im Bereich des Sportforums in der Friedenstraße in Wilhelmshaven durchgeführt. In diesem Zeitraum wurden ca. 35 Kraftfahrzeugführer auf mögliche Alkohol- und / oder andere Rauschmittelbeeinflussung kontrolliert. Neben kleineren Ordnungswidrigkeiten konnten in diesem Zeitraum keine Fahrzeugführer festgestellt werden, die unter Einfluss berauschender Mittel am Straßenverkehr teilnahmen.

