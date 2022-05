Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

Wilhelmshaven (ots)

Garagenbrand

Am Freitagmorgen geriet in der Ulmenstraße ein Garagenhof in Brand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hatte sich das Feuer beim Abbrennen von Unkraut unkontrolliert ausgebreitet.

Mehrere Brände auf Hinterhöfen

In der Nacht zum Samstag kam es auf mehreren Hinterhöfen zu Bränden. In der Ulmenstraße sowie in der Margaretenstraße und in der Markstraße gerieten Müllcontainer bzw. abgelagerter Unrat in Brand und mussten durch die Feuerwehr abgelöscht werden. Die Brandursache ist derzeit nicht geklärt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter 04421 / 942-0 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl aus Pkw

In der Zeit von Mittwoch bis Freitag entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem Pkw, der Im Parkhaus Nordseepassage abgestellt war ein Navigationsgerät und das hintere Kennzeichen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter 04421 / 942-0 in Verbindung zu setzen.

Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen Nach bisherigen Erkenntnissen kommt es am Freitagabend am Bahnhofsplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen. Hierbei soll ein bereits am Boden liegendes Opfer zumindest geschlagen worden sein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter 04421 / 942-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Am Freitagabend befährt ein Pkw-Fahrer die Hooksieler Landstraße in Richtung Norden. Aus bislang nicht geklärter Ursache gerät der Fahrzeugführer in den Gegenverkehr und stößt dort mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Es entsteht Sachschaden, beide Fahrzeugführer werden leicht verletzt.

