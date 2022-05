Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung Polizeikommissariat Varel

Wilhelmshaven (ots)

Varel

Einbruchsdiebstahl aus Schuppen

Im Tatzeitraum vom 28.04.2022 bis 06.05.2022 verschafft man sich in der Holzbergstraße durch Aufbrechen zweier Vorhängeschlösser Zugang zu einem Garten. Aus dem dortigen Werkzeugschuppen werden diverse schrottreife Fahrräder sowie Werkzeuge entwendet. Für den Abtransport wurde vermutlich ein Fahrzeug verwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, diese der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

Diebstahl aus einem Pkw

Am Nachmittag des 07.05.2022 in der Zeit von 15:50 bis 16:30 Uhr wird aus einem unverschlossenen Pkw, welcher auf dem Waldparkplatz der Mühlenteichstraße abgestellt war, eine Jacke sowie ein Rucksack mit Inhalt entwendet. Die Polizei weist daraufhin, dass keine Wertgegenstände sichtbar im Pkw zurückgelassen werden sollten.

Diebstahl aus einem Pkw

Aus einem auf dem Parkplatz des Quellbades in Dangast abgestellten Pkw wird am Freitagabend zwischen 19:00 und 22:00 Uhr eine Pelerine und ein Autoradio entwendet. Bei dem angegangenen Pkw handelt es sich um ein Cabriolet mit Weichdach. Auf Grund der Spurenlage vor Ort kann derzeit nicht geklärt werden, wie sich der Täter Zugang verschafft hat.

Sachbeschädigungen und Kennzeichendiebstahl in Obenstrohe

In der Nacht zu Sonntag kommt es in der Plaggenkrugstraße zu einem Diebstahl eines Kfz-Kennzeichens. Der Pkw stand zum Tatzeitpunkt am Straßenrand. Des Weiteren wird am Ereignisort ein Zaun beschädigt. In unmittelbarer Nähe in der Gerhart-Hauptmann-Straße werden in der Zeit von 00:00 bis 05:00 Uhr drei Zaunlatten eines Gartenzauns gewaltsam abgerissen. Mit einer dieser Zaunlatten wird schließlich auf die Seitenscheibe eines in der Plaggenkrugstraße abgestellten Pkw eingewirkt. Die Seitenscheibe wird dadurch beschädigt. Nach derzeitigem Stand wurde aus dem Pkw nichts entwendet. Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

Bockhorn

Kennzeichendiebstahl

Das vordere Kennzeichen eines am Straßenrand der Richtstraße abgestellten Pkw wird in der Nacht zu Samstag im Tatzeitraum von 15:15 bis 13:00 Uhr entwendet.

Einbruchdiebstahl

In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafft man sich in dem Tatzeitraum von 21:15 bis 05:15 Uhr durch Aufhebeln einer Außentür Zutritt zu den Räumlichkeiten eines ambulanten Pflegedienstes in der Lange Straße. Sämtliche Räumlichkeiten werden durchwühlt und es wird ein Bargeldbetrag entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, diese der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

Einbruch in ein Einfamilienhaus

Durch Einschlagen einer Terrassentür gelangt man in der Nacht von Freitag auf Samstag in dem Zeitraum von 18:00 bis 07:00 Uhr in die Räumlichkeiten eines Einfamilienhauses. Aus dem Wohnhaus wird ein Koffer sowie eine Geldkassette entwendet. Die aufgebrochene Geldkassette unbekannten Inhaltes wird im Nahbereich des Tatortes zurückgelassen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, diese der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz

Beim Ein- oder Ausparken wird der Pkw der Geschädigten am 06.05.2022 in der Zeit von 14:00 bis 16:00 Uhr auf dem Parkplatz des Verbrauchermarktes in der Straße Am Markt 13 (Combi- Verbrauchermarkt) beschädigt. Der Unfallverursacher entfernt sich vom Unfallort ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen. Zetel

Trunkenheit im Verkehr

Durch eine Funkstreifenwagenbesatzung des PK Varel wird am Samstag den 07.05.2022 um 14:45 Uhr in der Neuenburger Straße ein 58-Jähriger Fahrzeugführer eines VW Passat kontrolliert. Während der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergibt eine Alkoholbeeinflussung von 1,10 Promille. Es wird eine Blutprobe entnommen und der Führerschein des Beschuldigten wird beschlagnahmt. Die Weiterfahrt wurde ihm zudem untersagt. Vor der Kontrolle erging beim PK Varel ein Hinweis auf eine mögliche Alkoholbeeinflussung des Beschuldigten ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell