BPOLI LUD: Wiedereinreiseverbot ignoriert

Bad Muskau, Kodersdorf (ots) - Am Samstag, den 12. März 2022, klickten für eine Georgierin und einen Deutschen die Handschellen. In den Nachmittagsstunden haben Bundespolizisten in Bad Muskau einen 26-Jährigen festgenommen. Der Grund für die Festnahme war ein Haftbefehl des Amtsgerichts Riesa. Bei einer Kontrolle in Kodersdorf wurde eine 59-jährige Georgierin festgestellt. Die Fahndung ergab, dass gegen die Frau eine Wiedereinreise-sperre in das Bundesgebiet sowie ein ...

