Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Haftbefehle vollstreckt

Bad Muskau, Kodersdorf (ots)

Am Samstag, den 12. März 2022, klickten für eine Georgierin und einen Deutschen die Handschellen. In den Nachmittagsstunden haben Bundespolizisten in Bad Muskau einen 26-Jährigen festgenommen. Der Grund für die Festnahme war ein Haftbefehl des Amtsgerichts Riesa. Bei einer Kontrolle in Kodersdorf wurde eine 59-jährige Georgierin festgestellt. Die Fahndung ergab, dass gegen die Frau eine Wiedereinreise-sperre in das Bundesgebiet sowie ein Vollstreckungshaftbefehl des Landgerichts Freiburg im Breisgau vorlag. Die Frau erhielt eine Anzeige wegen des Verdachts der unerlaubten Ein-reise und des unerlaubten Aufenthaltes. Beide Personen wurden in die Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell