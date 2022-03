Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle

Görlitz, Kodersdorf (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages, 17. März 2022, wurde ein 49-jähriger Pole der Justizvollzugsanstalt übergeben. Der Mann wurde bei der Kontrolle eines in Polen zugelassenen Fahrzeuges als Insasse festgestellt. Er wies sich mit seinem gültigen polnischen Ausweis aus. Die Überprüfung ergab, dass der Pole per Vollstreckungshaftbefehl von der Staatsanwaltschaft Mannheim gesucht wurde. Demnach war der 49-Jährige bereits 2016 vom Amtsgericht Mannheim zur Zahlung von über 2100,00 Euro wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls verurteilt worden. Da der Verurteile die Geldsumme nicht aufbringen konnte, verbüßt er nun seine 70-tägige Ersatzfreiheitsstrafe in der Justizvollzugsanstalt ab.

Am Vorabend (16. März 2022) stoppten Ludwigsdorfer Bundespolizisten bei Kodersdorf einen polnischen Mercedes Sprinter. Bei der Überprüfung des 37-jährigen Polen stellten die Fahnder fest, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Görlitz per Vollstreckungshaftbefehl gesucht wurde. Im Dezember 2020 wurde der 37-Jährige vom Amtsgericht Görlitz in einem Strafbefehl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zur Zahlung einer Geldstrafe von über 2000,00 Euro verurteilt. Der Verurteilte konnte den offenen Betrag begleichen und anschließend weiterfahren.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell