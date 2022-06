Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Einbruch in Verwaltungsgebäude

Mannheim-Innenstadt (ots)

In der Nacht von Sonntag, 20:00 Uhr, auf Montag, 07:30 Uhr, verschafften sich einer oder mehrere unbekannte Täter auf bisher nicht bekannte Weise Zutritt in ein Verwaltungsgebäude der Universität Mannheim in den L-Quadraten. Bei dem Versuch, in die einzelnen Räume zu gelangen wurden durch den oder die Unbekannten insgesamt 10 Türen beschädigt. Es wurde nach bisherigem Kenntnisstand nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf eine fünfstellige Summe geschätzt.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt ermittelt wegen besonders schweren Fall des Diebstahls gegen Unbekannt. Hinweise auf den Verursacher werden unter der Rufnummer 0621 174-3310 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell