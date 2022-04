POL-MA: Mannheim-Vogelstang: Ungewöhnlicher Verkehrsunfall - hoher Sachschaden entstanden

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag in Dielheim. Ein 83-jähriger Mann war kurz vor 16 Uhr mit seinem Mercedes auf der Talstraße in Richtung Hauptstraße unterwegs. An der Kreuzung zum Tairnbacher Weg nahm er einem von ...

mehr