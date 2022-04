Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte brechen in Schulgebäude ein - Polizei sucht Zeugen

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit zwischen Freitagabend und Montagmorgen brachen unbekannte Täter in ein Schulgebäude in Neckargemünd ein. Die Unbekannten verschafften sich zunächst Zutritt zu dem Gebäude einer Schule in der Friedrich-Ebert-Straße. Im Gebäude beschädigten sie, vermutlich mit einem Nothammer, mehrere Glaselemente sowie die Wand im Treppenhaus. Anschließend versuchten sie vergeblich, die verglaste Zugangstür zum Rektorat und weiteren Büroräumen einzuschlagen und aufzuhebeln. Sie zogen schließlich ohne Beute wieder von dannen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell