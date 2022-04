Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt genommen und Unfall verursacht

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag in Dielheim. Ein 83-jähriger Mann war kurz vor 16 Uhr mit seinem Mercedes auf der Talstraße in Richtung Hauptstraße unterwegs. An der Kreuzung zum Tairnbacher Weg nahm er einem von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten 54-jährigen Audi-Fahrer die Vorfahrt und stieß mit ihm zusammen. Dabei entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell